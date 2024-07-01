Фігурував у розслідуваннях журналістів: Генпрокурор звільнив свого заступника Дмитра Вербицького

Генеральний прокурор Андрій Костін звільнив з посади свого заступника фігуранта журналістських розслідувань Дмитра Вербицького. Про це в Офісі Генпрокурора повідомили 1 липня, посилаючись на відповідний наказ Андрія Костіна.

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Згідно з повідомленням, Вербицький подав у відставку за власним бажанням.

Його обов'язки (опікується протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також захистом інвестицій) тимчасово покладено на інших заступників.

Раніше генеральний прокурор пояснював, що його заступника не можуть відсторонити від виконання обов’язків під час проведення службового розслідування щодо можливого збагачення, оскільки цієї можливості не передбачає закон «Про прокуратуру».

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Нагадаємо, у червні проект «Схеми» розповів, що заступник генпрокурора Дмитро Вербицький оселився в будинку у столичному елітному котеджному містечку «Коник», який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою в 6 разів вартістю. З травня 2024 року власницею одного з сусідніх маєтків на березі річки Коник стала дівчина Вербицього Христина Ільницька. Приблизна ринкова вартість такої нерухомості сягає 48 мільйонів гривень, хоча договір купівлі-продажу будинку свідчить, що жінка заплатила за нього близько 2 мільйонів гривень.

Сам посадовець заперечив, що допомагав Ільницькій із придбанням майна.

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Окрім того, журналісти виявили, що за декілька місяців до того жінка придбала автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів. Водночас власний сукупний дохід Ільницької, задекларований за останнє десятиліття, становить трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

Після розслідування журналістів щодо Вербицького почали службове розслідування, Національне агентство із запобігання корупції взялося перевіряти спосіб його життя, а НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо його можливого незаконного збагачення.

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Не залишилися осторонь і народні депутати — вони викликали для доповіді генпрокурора Андрія Костіна до Верховної Ради, але він не прийшов, пославшись на проведення службової перевірки, і запропонував відкласти обговорення питання.

Після цього у ЗМІ з'явилися припущення про можливість відставки і самого Генпрокурора.

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