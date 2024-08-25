Курська операція ЗСУ може мати довгостроковий успіх: експерт пояснив, за яких умов

Просування ЗСУ в Курській області знизилось через велику лінію фронту й необхідність забезпечення оборони на флангах плацдарму. Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

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«Українська армія продовжує просуватись на Курщині, — сказав він. — Але не дивуйтесь, що темпи просування знизились. Там територія бойових дій дуже велика. Відповідно слід захищати фланги й вводити другі ешелони резервів, аби операція мала довгострокові перспективи».

З іншого боку, додав він, росіяни не збираються зменшувати оберти свого наступу на сході нашої країни. Й ситуація на Покровському напрямку залишається дуже складною.

«Росіяни готові піти на все, щоб просунутись на Донеччині. Після наступу ЗСУ на Курщині інтенсивність наступальних дій ворога на Донеччині навіть зросла», — констатує експерт.

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Тим часом Зеленський назвав одну з цілей операції у Курській області.

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