путін розчарований українським вторгненням: аналітик про відповідь кремля на операцію ЗСУ на Курщині

Коли Україна зухвало вторглася на російську територію більш як два тижні тому, деякі коментатори були стурбовані тим, що атака спровокує швидку і безжалісну відповідь володимира путіна. Однак через пів місяця росія, здається, насилу розробила послідовну відповідь, а ЗСУ зберігають ініціативу. Так вважає військовий аналітик Шон Белл.

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«Українська операція, здається, була добре спланованою, і Україна скористалася початковим успіхом, посиливши свої сили та просуваючись глибше в росію. Хоча Україна не оголосила цілі цієї динамічної операції, схоже, що Володимир Зеленський прагнув перехопити ініціативу, зміцнити український моральний дух і спровокувати військову відповідь з боку росії, яка б зменшила тиск на українську лінію фронту на Донбасі», — пояснює аналітик.

путін був явно розчарований українським вторгненням, але безжальна російська військова відповідь була лише одним із варіантів, вважає він.

«Україні не вистачає військового потенціалу — солдатів і зброї — і, схоже, вони розгорнули до 10 тисяч солдатів (ймовірно, загартованих у боях) на території росії. Це «фіксує» ці українські сили далеко від фронтових дій росії на Донбасі. путін знає, що прогрес на лінії фронту сповільниться, коли настане зима, тому у його сил залишилося, можливо, 10−12 тижнів для досягнення цілей так званої «СВО».

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Зосередившись на головних зусиллях росії на Донбасі, путін знає, що Україна розбавила наявні сили, щоб протистояти російському нападу на Покровськ. Це може забезпечити більший прогрес за обмежений доступний час. Коли цілі росії на Донбасі будуть досягнуті, путін думає, що поступово він зможе впоратися з вторгненням на Курськ", — сказав Шон Белл.

Нагадаємо, путін переклав відповідальність за вторгнення в Курську область на силовиків.

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Тим часом ЗСУ ізолювали частину Курської області, відрізавши чимале російське угрупування від постачання та підкріплень.

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