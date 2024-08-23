ЗСУ ізолювали частину Курської області і готуються до наступного кроку: про що йдеться

Українська армія, щоб ізолювати 480 квадратних кілометрів Курської області росії, завдала ударів по всіх трьох постійних мостах через річку Сейм.

У відповідь рф мобілізувала інженерів — доправили секції наплавних понтонних мостів до Сейму та спустили човни, щоб з’єднати секції. Але українці очікували цього кроку. Вони запустили безпілотні літальні апарати і ракети, щоб підірвати човни та понтони на воді, пише Forbes.

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Ефект річкової кампанії полягає в тому, що вже через шість днів величезна ділянка Курщини — і будь-які російські війська там — стала фактично відрізаною від наземного постачання та підкріплень. І тут не варто чекати масштабного повітряного поповнення: українські сили зробили небо над Курськом вкрай непривітним для російських вертольотів.

Те, що українці настільки рішуче налаштовані ізолювати Курську область ліворуч від Сейму, є сильним сигналом того, що їхнім наступним кроком може бути наземна атака на той самий регіон, який вони щойно ізолювали.

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Перші натяки на те, що Україна націлилася на мости в Курській області, з’явилися 16 серпня, коли в мережі поширилися зображення пошкоджень бетонного прольоту через Сейм у Глушково. Протягом наступних трьох днів ракети та бомби влучали в бетонні мостові переходи у Званому та Карижі, сильно пошкоджуючи або руйнуючи кожен.

Після атаки на міст у Карижі у росіян більше не було легкого способу доставити машини в Курську область на південний захід від Сейму. Тому вони розгорнули інженерні підрозділи з понтонами та катерами. Ретельно вивчаючи супутникові знімки, кореспондент «Радіо Вільна Європа» Марк Крутов виявив будівництво щонайменше трьох понтонних мостів.

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Українські безпілотники перехопили частину мостових підрозділів, коли ті ще були в дорозі. Безпілотники точно виявляли ці підрозділи, коли вони підіймали кран або встановлювали понтонні секції на місце. Можливо, найдраматичніший момент, пише Forbes, був, коли ракети M30/31, випущені ЗСУ з високомобільної артилерійської ракетної системи американського виробництва, усипали один із понтонів сотнями бомб розміром із гранати.

Українські війська мають на меті «випередити противника в оперативному розгортанні сил на цьому напрямку», повідомляє CDS. Руйнування мостів — це ключ. У росіян більше немає легкого шляху в цю частину Курщини, а українці можуть потрапити в цей район, перетнувши кордон.

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Росіяни могли б посилити свої війська та поповнити їхні запаси за допомогою гелікоптерів. Але українці фактично очистили повітря над Курськом.

Від початку вторгнення 6 серпня ЗСУ збили кілька російських гелікоптерів у Курській області за допомогою ракет класу «земля-повітря» та безпілотників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як у США, Німеччині та Франції відреагували на рейд ЗСУ в Курську область рф.

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