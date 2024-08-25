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Події

Зграя вовків влаштувала різанину на Одещині: загинули сотні овець, пастуха рятують лікарі (фото)

18:38 25 серпня 2024
Вівця

На Одещині, де нещодавно затримали чергового агента фсб, 25 серпня ввечері в Роздільнянському районі 9 вовків напали на отару овець, які паслися на пасовищі. Про це написав у Facebook депутат Білгород-Дністровської районної ради Григорій Мельниченко.

«Вовки загнали овець у соняшник і перегризли горло всім вівцям. В отарі було понад 200 голів племінних овець із Шотландії, Нової Зеландії, Норвегії та Німеччини. Усі овечки були вбиті вовками. 6 років праці, вовкам для забави… Пастух дивом залишився в живих, АЛЕ отримав численні укуси вовків. Потерпілий зараз перебуває у лікарні, лікарі борються за його життя та здоров'я», — написав він.

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За словами депутата, полювання на Одещині не проводяться з 2022 року.

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«Необґрунтовано заборонено проводити навіть санітарний відстріл хижаків: вовків, шакалів, лисиць, єнотовидних собак та інших шкідників та носіїв сказу, які у величезній кількості нападають на жаль і на людей», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше прикордонники попередили українців про небезпеку нападу вовків на кордоні України з Молдовою на Одещині.

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