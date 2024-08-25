Зниклий після обстрілу Краматорська британський журналіст знайдений мертвим
Через удар «Іскандером» російських військ по готелю в Краматорську постраждало четверо журналістів агенції Reuters — громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Рятувальники також знайшли під завалами тіло загиблого британського журналіста. Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
«Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого», — повідомив він.
Як писали «ФАКТИ», в ніч проти 25 серпня під час чергової атаки з повітря противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України, а на півдні застосував дрони-камікадзе.271
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