«росія теж»: Усик зізнався, які країни пропонували йому змінити громадянство за гроші (відео)

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик, який відмовився від пояса IBF, розповів, які країни пропонували йому змінити громадянство за гроші.

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«Мені росія це пропонувала. Але це було давно, ще під час мого виступу в аматорах. Туреччина розглядала такий варіант, Азербайджан та Ірландія також пропонували таке. Але я не розглядав такий варіант, мене не цікавили гроші», — розповів Усик в інтерв'ю YouTube каналу Video NV.

Також український олімпійський чемпіон зізнався, бої з якими суперниками йому ще цікаві.

«Чи залишилися ще цікаві суперники для мене? Так, це реванш із Тайсоном Ф'юрі та можливий третій бій з Ентоні Джошуа», — сказав боксер.

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Нагадаємо, що бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Наразі Олександр подарував пояс WBC, який раніше належав Циганському королю, президенту України Володимиру Зеленському.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у бою за титул абсолютного чемпіона світу.

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Фото Instagram, Офіс президента

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