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Спорт

«росія теж»: Усик зізнався, які країни пропонували йому змінити громадянство за гроші (відео)

9:36 26 серпня 2024
Олександр Усик

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик, який відмовився від пояса IBF, розповів, які країни пропонували йому змінити громадянство за гроші.

«Мені росія це пропонувала. Але це було давно, ще під час мого виступу в аматорах. Туреччина розглядала такий варіант, Азербайджан та Ірландія також пропонували таке. Але я не розглядав такий варіант, мене не цікавили гроші», — розповів Усик в інтерв'ю YouTube каналу Video NV.

Також український олімпійський чемпіон зізнався, бої з якими суперниками йому ще цікаві.

«Чи залишилися ще цікаві суперники для мене? Так, це реванш із Тайсоном Ф'юрі та можливий третій бій з Ентоні Джошуа», — сказав боксер.

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Нагадаємо, що бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Наразі Олександр подарував пояс WBC, який раніше належав Циганському королю, президенту України Володимиру Зеленському.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у бою за титул абсолютного чемпіона світу.

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Фото Instagram, Офіс президента

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