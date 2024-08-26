Порушена справа про вбивство: влада Італії розслідує таємничу аварію яхти

Влада Італії розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства у зв'язку із загибеллю яхти, на якій біля узбережжя Сицилії загинув британський технологічний магнат Майк Лінч і ще шестеро людей, пише CNN

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Оголошуючи про початок розслідування, прокурор Амброджо Картозіо сказав, що слідчі встановили, що причиною загибелі судна стала не погода, а поведінка екіпажу та спосіб керування судном.

Він сказав, що розслідування поки не спрямоване проти когось конкретно.

«Існує багато варіантів розвитку подій. Це може бути провина тільки капітану. Це можуть бути неналежні дії всього екіпажу. Ми оцінюємо всі фактори, щоб зрозуміти перебіг подій, що призвели до загибелі людей», — сказав Картозіо.

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Він додав, що прокуратура «розслідує дії на даний момент невідомих осіб, звинувачуючи їх у злочині, пов'язаному з аварією судна з необережності та вбивством з необережності».

Судно під британським прапором, на борту якого перебували 22 особи — пасажири і члени екіпажу, затонуло під час сильного шторму. За останні дні водолази, які працювали на глибині майже 50 метрів, знайшли сім тіл загиблих. Тіло 18-річної дочки Лінча Ханни було знайдено останнім.

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Також знайдені тіла директора Morgan Stanley International Джонатана Блумера і його дружини Джуді Блумер, відомого американського юриста Кріса Морвілло і його дружини Неди Морвілло, а також бортового кухара Рекальдо Томаса.

П'ять тіл було знайдено в одній каюті. І хоча поліція підкреслила, що човен необхідно підняти, перш ніж слідчі зможуть зробити остаточні висновки, вони припустили, що ця група, можливо, шукала залишки повітря, коли човен тонув.

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Прокурор Раффаеле Каммарано, який виступав на тій же конференції, сказав, що загиблі, швидше за все, спали під час шторму і саме тому вони не змогли врятуватися.

Каммарано сказав, що після порятунку члени екіпажу не проходили тести на наркотики і алкоголь, оскільки вони були «у сильному шоці і потребували медичної допомоги» після того, як пережили корабельну аварію. Каммарано пояснив, що у слідства залишається багато невирішених питань, наприклад, чи був на борту корабля «чорний ящик».

«Затоплення яхти було раптовим. Ми повинні дочекатися підйому затонулого корабля», — наголосив Каммарано.

Хоча причини затоплення суперяхти Bayesian залишаються невизначеними, багато хто вважає, що яхта була вражена водяним смерчем — одним з видів торнадо. Зокрема, так вважає берегова охорона, і приблизно в той же час повідомлення про водяний смерч надійшло до Європейської бази даних про сувору погоду.

За словами Каммарано, на даному етапі влада не може підтвердити, чи були люки судна відкритими, що могло б допомогти зрозуміти, чому яхта затонула так швидко.

Генеральний директор фірми-виробника яхти Bayesian назвав суперяхту «непотоплюваною».

«Вітрильники є дуже безпечними, — сказав в інтерв'ю Sky News Джованні Костантино, генеральний директор The Italian Sea Group. — Завдяки конструкції дрейфуючого кіля вони стають непотоплюваними тілами».

Раніше повідомлялося, що в Італії внаслідок катастрофи на озері загинули ветерани італійських та ізраїльських спецслужб.

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