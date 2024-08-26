Шоколадний торт «Їжа янголів» за сімейним рецептом Тетяни Литвинової: помітно солоднкий, з виразними нотками вершків
Рецепт цього торта Тетяні Литвиновій дістався у спадок від її мами. Можливо саме тому він має неймовірну назву — «Їжа янголів».
Цей десерт виходить не тільки неймовірно смачним, але ще і дуже красивим.
На додачу в його основі — низькокалорійний «янгельський» бісквіт на білках, який готується так просто, що неможливо помилитися.
Такий шоколадний білковий бісквіт відмінно поєднується з ніжним заварним кремом, який просто тане в роті. «Обов'язково спробуйте цей рецепт шоколадного торта», — радить фублогерка.
Для приготування бісквіту знадобляться:
- 8 білків;
- 220 г цукру;
- 75 г борошна;
- 50 г какао.
Для крему:
- 8 жовтків;
- 100 г молока;
- 50 г цукру;
- 70 г борошна;
- 200 г масла;
- 100 г шоколаду для прикраси.
Приготування
Збийте окремо білки в пишну масу з додавання цукру, поступово додайте борошно і какао.
Випікайте при 180 градусах протягом 25 хвилин.
Для заварного крему у сотейнику змішайте цукор, борошно та жовтки, а потім — молоко (спочатку половину норму) і поставте на невеликий вогонь, постійно помішуючи. По мірі загустіння додайте молоко. Зніміть з вогню і додайте пачку масла кімнатної температури. Все збийте міксером.
Корж розріжте надвоє і викладіть крем.
Прикрасьте торт зверху розтопленим шоколадом.
Смачного!
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