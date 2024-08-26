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Книга рецептів

Шоколадний торт «Їжа янголів» за сімейним рецептом Тетяни Литвинової: помітно солоднкий, з виразними нотками вершків

10:55 26 серпня 2024
Готовий торт

Рецепт цього торта Тетяні Литвиновій дістався у спадок від її мами. Можливо саме тому він має неймовірну назву — «Їжа янголів».
Цей десерт виходить не тільки неймовірно смачним, але ще і дуже красивим.

На додачу в його основі — низькокалорійний «янгельський» бісквіт на білках, який готується так просто, що неможливо помилитися.

Такий шоколадний білковий бісквіт відмінно поєднується з ніжним заварним кремом, який просто тане в роті. «Обов'язково спробуйте цей рецепт шоколадного торта», — радить фублогерка.

Для приготування бісквіту знадобляться:

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  • 8 білків;
  • 220 г цукру;
  • 75 г борошна;
  • 50 г какао.

Для крему:

  • 8 жовтків;
  • 100 г молока;
  • 50 г цукру;
  • 70 г борошна;
  • 200 г масла;
  • 100 г шоколаду для прикраси.

Приготування

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Збийте окремо білки в пишну масу з додавання цукру, поступово додайте борошно і какао.

Випікайте при 180 градусах протягом 25 хвилин.

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Для заварного крему у сотейнику змішайте цукор, борошно та жовтки, а потім — молоко (спочатку половину норму) і поставте на невеликий вогонь, постійно помішуючи. По мірі загустіння додайте молоко. Зніміть з вогню і додайте пачку масла кімнатної температури. Все збийте міксером.

Корж розріжте надвоє і викладіть крем.

Прикрасьте торт зверху розтопленим шоколадом.

Смачного!

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