Міні-торт «Однією виделкою» за рецептом Ольги Матвій: готується всього лише 10 хвилин
Фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій любить тішити родину, а особливо маленьку донечку, солоденьким. При цьому вона старається, аби рецепти були не надто складними, адже на своєму каналі має 5,8 мільйона підписників-аматорів у кулінарії.
Саме таким став і новий рецепт пані Ольги — міні-торту, який має красномовну назву «Однією виделкою». А все тому, що міксер для приготування тіста вам не знадобиться.
Все, що треба зробити — це збити одне яйце з цукром, какао і вершками.
Кремом для торту слугуватиме м'який сир рікота з додаванням цукрової пудри.
Ну і звичайно ж, не забудьте покласти у торт сезонні ягоди (так само смачно вийде і зі спілими персиками чи абрикосами).
Повний перелік складників
Для тіста:
- яйце — 1 шт
- цукор — 2 ст. ложки
- ванільний цукор — 20 г
- вершки — 30 мл
- сметана — 1 ст. ложка
- розпушувач — 1 чайна ложка
- какао — 1 чайна ложка
- борошно — 30 г.
Крем:
- рікотта — 250 г
- цукрова пудра — 2−3 ст. ложки
- ягоди на свій смак.
Випікається торт у мікрохвильовій печі на повній потужності протягом 4−5 хвилин. Після цього йому треба «відпочити» протягом 10 хвилин, за які ви легко приготуєте крем.
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