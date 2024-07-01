Міні-торт «Однією виделкою» за рецептом Ольги Матвій: готується всього лише 10 хвилин

Фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій любить тішити родину, а особливо маленьку донечку, солоденьким. При цьому вона старається, аби рецепти були не надто складними, адже на своєму каналі має 5,8 мільйона підписників-аматорів у кулінарії.

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Саме таким став і новий рецепт пані Ольги — міні-торту, який має красномовну назву «Однією виделкою». А все тому, що міксер для приготування тіста вам не знадобиться.

Все, що треба зробити — це збити одне яйце з цукром, какао і вершками.

Кремом для торту слугуватиме м'який сир рікота з додаванням цукрової пудри.

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Ну і звичайно ж, не забудьте покласти у торт сезонні ягоди (так само смачно вийде і зі спілими персиками чи абрикосами).

Повний перелік складників

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Для тіста:

яйце — 1 шт

цукор — 2 ст. ложки

ванільний цукор — 20 г

вершки — 30 мл

сметана — 1 ст. ложка

розпушувач — 1 чайна ложка

какао — 1 чайна ложка

борошно — 30 г.

Крем:

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рікотта — 250 г

цукрова пудра — 2−3 ст. ложки

ягоди на свій смак.

Випікається торт у мікрохвильовій печі на повній потужності протягом 4−5 хвилин. Після цього йому треба «відпочити» протягом 10 хвилин, за які ви легко приготуєте крем.

А тим, хто не знає, чим потішити родину на вечерю, радимо звернути увагу на рецепт запіканки з молодої капусти від Ольги Матвій.

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