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Міні-торт «Однією виделкою» за рецептом Ольги Матвій: готується всього лише 10 хвилин

19:16 1 липня 2024
Готовий тортик

Фудблогерка з Маріуполя Ольга Матвій любить тішити родину, а особливо маленьку донечку, солоденьким. При цьому вона старається, аби рецепти були не надто складними, адже на своєму каналі має 5,8 мільйона підписників-аматорів у кулінарії.

Саме таким став і новий рецепт пані Ольги — міні-торту, який має красномовну назву «Однією виделкою». А все тому, що міксер для приготування тіста вам не знадобиться.

Все, що треба зробити — це збити одне яйце з цукром, какао і вершками.

Кремом для торту слугуватиме м'який сир рікота з додаванням цукрової пудри.

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Ну і звичайно ж, не забудьте покласти у торт сезонні ягоди (так само смачно вийде і зі спілими персиками чи абрикосами).

Повний перелік складників

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Для тіста:

  • яйце — 1 шт
  • цукор — 2 ст. ложки
  • ванільний цукор — 20 г
  • вершки — 30 мл
  • сметана — 1 ст. ложка
  • розпушувач — 1 чайна ложка
  • какао — 1 чайна ложка
  • борошно — 30 г.

Крем:

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  • рікотта — 250 г
  • цукрова пудра — 2−3 ст. ложки
  • ягоди на свій смак.

Випікається торт у мікрохвильовій печі на повній потужності протягом 4−5 хвилин. Після цього йому треба «відпочити» протягом 10 хвилин, за які ви легко приготуєте крем.

А тим, хто не знає, чим потішити родину на вечерю, радимо звернути увагу на рецепт запіканки з молодої капусти від Ольги Матвій.

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