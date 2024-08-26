Пенсія — на рівні 40% заробітку: в Мінсоцполітики розповіли про «бали» при нарахуванні розміру виплат

Зміна механізму нарахування пенсій, про який говорила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передбачає скорочення кількості пенсійних критеріїв до двох — роки стажу та щомісячні страхові внески.

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Про це йдеться в інтерв'ю чиновниці.

Ці показники, за її словами, будуть перераховані у пенсійні бали.

Вартість кожного бала — 30% від середньої зарплати у конкретному році. Тобто, навела приклад Жолнович, якщо людина відпрацювала 35 років і отримувала середню зарплату, вона отримуватиме не менше 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі.

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Крім того, у Кабміні пропонують запровадити гарантію — якщо людина пропрацювала щонайменше 15 років і зайшла до пенсійної системи, їй виплачуватимуть не менше 30% від мінімальної заробітної плати того року.

«Спільно це дозволить заміщення лише в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини. Водночас, солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст вдвічі — жоден банк такого приросту не дає», — заявила Жолнович.

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Також, за її прогнозами, вже в 2026 році з'явиться накопичувальне пенсійне забезпечення, яке включатиме обов'язкові та добровільні внески. Солідарна система також залишиться чинною.

Очікується, що нові правила будуть прийняті на початку 2025 року, а повне впровадження системи розпочнеться з 2026 року. Відповідний проект закону (№ 9212) вже пройшов перше читання у Верховній Раді, але повернули на доопрацювання, після чого уряд вніс до нього рекомендовані виправлення. Імовірно, оновлений законопроект буде внесено на розгляд парламенту вже у вересні 2024 року.

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Крім того, планується запровадження професійної накопичувальної системи. Як зазначила Жолнович, вже підготовлено відповідний законопроект, який передбачає балансування цього нововведення із зменшенням податкового навантаження на роботодавців. Це дозволить працівникам накопичувати до 20% свого заробітку протягом життя, що разом із солідарною системою забезпечить пенсійні виплати на рівні 60% від заробітку.

Також нагадаємо і про тих пенсіонерів, хто отримає доплату до кінця року.

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