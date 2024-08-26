Дрони атакували міста Саратов та Енгельс, де розташований аеродром стратегічної авіації рф

Сьогодні, 26 серпня, коли російські військові ракетами та шахедами атакували Україну, у росії теж було неспокійно. Безпілотники завдали удару по Саратову. Про це пише журналіст Олександр Невзоров.

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«Саратов. Двоє людей постраждали внаслідок атаки безпілотника на багатоповерхівку „Волга Скай“ у Саратові. За інформацією ЗМІ, постраждалих було госпіталізовано у тяжкому стані з опіками та осколковими пораненнями. На місці продовжують працювати екстрені служби», — повідомив він.

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Журналіст додав, що дрон трохи не долетів до аеропорту в Енгельсі, з якого росія постійно атакує Україну.

До речі, у Пролетарську Ростовської області вже дев'ятий день палає нафтобаза. Вогонь перекинувся на цистерни в західній частині бази. У цій частині нафтобази може зберігатися вибухонебезпечний гас.

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Як повідомляли «ФАКТИ», нафтобаза «Кавказ» поряд з містом Пролетарськ Ростовської області була атакована українськими безпілотниками 18 серпня. Ще одного удару за непідтвердженими даними було завдано вже після початку пожежі 23 серпня. Під час спроб згасити вогонь постраждали десятки пожежників. Дим від вогню простягається в небі на 60 з лишком кілометрів, але влада Ростовської області каже, що загрози для здоров'я людей та погіршення показників якості повітря не зафіксовано.

Сьогодні стало відомо, що у Чорному морі горять усі три газовидобувні платформи — «вишки Бойка», які українські військові звільнили у вересні 2023 року.

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