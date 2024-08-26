У Чорному морі палають всі три «вишки Бойка»

У Чорному морі горять усі три газовидобувні платформи — (більш відомі як «вишки Бойка»), які українські військові звільнили у вересні 2023 року.

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Відповідні супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson на своєму акаунті в Х (колишній Twitter) 26 серпня.

«Усі три бурові платформи зазнали нападу на схід від острова Зміїний… Станом на 24 серпня 2024 року, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму», — йдеться у повідомленні.

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Раніше Україна вже завдавала ударів по «вишках Бойка», тому що російські військові ховали там обладнання для стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, представник ГУР МО України Андрій Юсов раніше повідомляв, що після звільнення «Вишок Бойка» у 2023 році зс росії втратили можливості ведення розвідки у небі, на воді та на суходолі, а Сили оборони розширили можливості проводити наступні успішні операції у Чорному морі та окупованому Криму. Наразі їх активно використовує Україна напряму. Також важливим етапом боротьби з окупантами у Чорному морі стала деокупація острова Зміїний.

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Зазначимо, що 11 вересня 2023 року Головне управління розвідки поінформувало, що Україна повернула під свій контроль «вишки Бойка» — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля узбережжя Криму в Чорному морі, які були під окупацією з 2014 року та які росія використовувала у військових цілях з початку широкомасштабного вторгнення.

Під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також самопідіймальні бурові установки «Таврида» і «Сиваш». Під час операції спецпризначенцям вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів типу НАР та радіолокаційну станцію «Нева», що може відстежувати рух суден у Чорному морі. За даними ГУР, спецпризначенці захопили під час своєї операції цінні трофеї. Зокрема запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет та радіолокаційну станцію «Нева», яка відстежує рух кораблів у Чорному морі.

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Також нагадаємо і про нещодавній удар по російському порту «Кавказ» — тоді роботу Керченської переправи було призупинено окупантами на невизначений термін.

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