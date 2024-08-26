Стосовно нардепа-втікача Дмитрука порушили ще одне кримінальне провадження: що відомо

Стосовно позафракційного народного депутата Артема Дмитрука, якому було повідомлено про підозру у нападах на громадян, порушено нове кримінальне провадження — за фактом незаконного перетину кордону.

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Як повідомили у Державному бюро розслідувань, наразі в Одесі вже працює слідчо-оперативна група ДБР, до якої залучені також працівники Центрального апарату Бюро.

Слідчі зʼясовують, яким чином депутат перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

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Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри.

За даними ЗМІ, Дмитрук виїхав з України до Молдови. Потім з'явилася інформація, що він із родиною вже перебуває у Римі.

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Нагадаємо, 25 серпня Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Артему Дмитруку, який брав участь у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

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