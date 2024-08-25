Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату й, звісно голосував проти прийняття закону щодо заборони РПЦ, незаконно виїхав за кордон. Про це пише УП із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Зокрема йдеться про незаконний перетин державного кордону.

«Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня», — пише УП.

За даними, наданими джерелами УП, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

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«Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП „Маяки-Удобне“ автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 24 серпня за кордон не виїжджав», — пише УП.

Редакція намагалась зв’язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.

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Також волонтер Ігор Лаченков повідомив, що дружина Дмитрука теж вже у Молдові.

Як писав «Главред», Дмитрук перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі.

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«Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови», — розповів виданню співрозмовник.

Напередодні втечі Дмитрук у своєму Телеграм-каналі стверджував, буцімто йому готують підозру. Це проросійський депутат назвав «спробою позбавити його можливості вести політичну діяльність».

Крім того, Дмитрук поскаржився, що, мовляв, за нього «взялися спецслужби».

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

Хто такий Артем Дмитрук?

Народився у Козятині Вінницької області. Депутат-мажоритарник від Одеської області. Керівник спортивного клубу; член правоохоронного комітету Ради.

Раніше охорону Дмитрука звинуватили у нападі на інвесторів у депутатській приймальній в Одесі.

Політичні зашквари Дмитрука

Дмитрук брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у держзраді, Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та проросійськи налаштованих громадян, котрі хотіли захопити владу в місті.

9 травня 2020 року депутат брав участь в організованому «Партією Шарія» автопробігу.

Дмитрук неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. Зокрема, у жовтні 2023 року, за даними ЗМІ, він разом з іншим «слугою» Олександром Куницьким вчинили бійку з військовим ЗСУ у Голосіївському районі Києва.

Військовому довелося викликати «швидку». Постраждалий стверджував, що нардепи начебто вимагали від нього гроші та звинувачували у якихось аферах. Що з ходом розслідування — невідомо.

Також Дмитрук відкрито критикував дії Збройних Сил у Курській області. На пост депутата тоді відреагували військові та активісти. Понад те, заяву зробили й в ОП.

Активіст Сергій Стерненко закликав покарати нардепа, а волонтер Ігор Лаченков наголосив, що слова Дмитрука — державна зрада. Депутата він назвав потенційним колаборантом і гауляйтером.

Раніше повідомлялося, що проросійська колишня ОПЗЖ виключила зі свого складу нардепа, який проголосував за заборону УПЦ МП.

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