Генпрокуратура повідомила про підозру нардепу Дмитруку, який втік

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Артему Дмитруку за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано: за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України — умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків; за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України — закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб», — йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови.

«Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження. Дії підозрюваного кваліфіковано: за ч. 1 ст. 122 КК України — умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження; за ч. 1 ст. 296 КК України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю. У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог КПК України, підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій: на 10 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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За даними джерел «Української правди», нардеп вже перебуває у Римі.

Як писали «ФАКТИ», позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату незаконно виїхав з кордон.

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