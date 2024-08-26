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Били по авіабазі «Енгельс» під час перебування там російських бомбардувальників: експерти про цілі дронів під Саратовом

19:30 26 серпня 2024
аеродром Енгельс

Удар дронів ЗСУ по авіабазі під Саратовом був синхронізований із часом перебування на ньому російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які завдавали ударів по Україні 26 серпня. Про це повідомляє видання Defence-ua. Один з БПЛА влучив у найвищу будівлю Саратова й усього Поволжя — 128-метровий 38-поверховий будинок житлового комплексу Volga-Sky. Ще один вгатив у верхні поверхи висотного житлового комплексу у самому Енгельсі біля військового аеродрому.

«Цілком можливо, що задум цієї атаки полягав у тому, щоб накрити „Енгельс“ під час перебування, злету чи посадки на ньому російських стратегічних бомбардувальників, які брали участь в обстрілі України 26 серпня. Зазначимо, що за даними від Повітряних сил ЗСУ, ворог підняв у повітря загалом 11 Ту-95МС», — йдеться в публікації.

За словами аналітиків, це не перша атака цієї авіабази. А самий перший удар ЗСУ по «Енгельсу» — за допомогою конвертованого дрона Ту-141 «Стриж» — відбувся ще у грудні 2022 року.

Нагадаємо, днями українські оборонці завдали вдалий удар по ворогу за допомогою нової української ракети-дрона «Паляниця».

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