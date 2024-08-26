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Масований обстріл України: у Луцьку «шахед» влетів у багатоповерховий будинок (відео)

11:04 26 серпня 2024
Уражений будинок

В понеділок, 26 серпня, під час масованого обстрілу росії у Луцьку було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Про це повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.

«Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події», — додав він.

За словами мера, внаслідок обстрілу ушкоджено обʼєкт інфраструктури у місті. Також є інформація про одного загиблого.

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Пожежа в ураженому будинку

Триває евакуація мешканців

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Жахливий момент прильоту показали жителі міста.

Зазначимо, що цього ранку російські терористи вдались до масштабного обстрілу по території України ударними дронами й крилатими ракетами. Ще вночі стало відомо про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з «Калібрами» у Чорне море. Тим часом у Києві та низці областей наразі почалися перебої зі світлом.

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А на межі Львівської та Закарпатської областей ворожу ракету вдалося вразити кулеметним вогнем!

Фото ДСНС

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