Масований обстріл України: у Луцьку «шахед» влетів у багатоповерховий будинок (відео)

В понеділок, 26 серпня, під час масованого обстрілу росії у Луцьку було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Про це повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.

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«Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події», — додав він.

За словами мера, внаслідок обстрілу ушкоджено обʼєкт інфраструктури у місті. Також є інформація про одного загиблого.

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Триває евакуація мешканців

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Жахливий момент прильоту показали жителі міста.

Зазначимо, що цього ранку російські терористи вдались до масштабного обстрілу по території України ударними дронами й крилатими ракетами. Ще вночі стало відомо про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з «Калібрами» у Чорне море. Тим часом у Києві та низці областей наразі почалися перебої зі світлом.

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А на межі Львівської та Закарпатської областей ворожу ракету вдалося вразити кулеметним вогнем!

Фото ДСНС



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