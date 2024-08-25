«Ракет-дронів ставатиме більше»: Зеленський показав відео з «Паляницею»

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні розповідав про вдалий удар по ворогу за допомогою нової української ракети-дрона «Паляниця», показав презентаційте відео з новим вітчизняним озброєнням.

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«Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати роботи яких ми бачимо майже щодня», — зазначив президент та додав, що запобігти ударам росії, яка за два з половиною роки застосувала проти України більше 40 тисяч ракет різних типів, можна лише знищуючи носії цього озброєння — літаки вкс зс рф на їхніх авіабазах.

Про нове озброєння відомо, що «Паляниця» має турбореактивний двигун; запускається з наземної платформи; в зоні її ураження — близько двох десятків російськіх аеродронів. Дрон-ракета працюватиме на ближній, середній і дальній дистанціях. Це озброєння розроблялося півтора роки.

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Нагадаємо, що днями СБУ спільно з ССО атакували аеродром «Маринівка» у Волгоградській області росії — були уражені склади з КАБами та паливом.

Фото — скріншот

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