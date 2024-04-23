Маша Єфросиніна зізналась, чи спілкується з сестрою, яка живе в рф

Українська телеведуча, блогерка та громадська діячка Маша Єфросиніна, яка дала поради собі 18-річній, зізналася, чи насправді спілкується зі своєю рідною сестрою Єлизаветою. Колишня невістка Віктора Ющенка вдруге вийшла заміж та переїхала до фр, замовчує війну.

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Марія чесно зізналася, що їй набридло відповідати за запитання про сестру та їхні стосунки. Вона запевнила, що зараз не підтримують спілкування. Каже, що їй дуже боляче від таких запитань.

«У нас немає зараз спілкування як у сестер взагалі. Мені дуже боляче про це говорити. Тому що зараз мої емоції і мої почуття перестануть бути моїми, а стануть предметом обговорення людей, які до цих почуттів не мають жодного відношення, а тим паче емпатії. У мене лише є одна відповідь на це: я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні», — сказала Єфросиніна в інтерв’ю «Українській правді».

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Марія не стала говорити про те, де зараз перебуває сестра. Судячи з публікацій в соцмережах, Єлизавета багато подорожує, навідується до Москви. Нещодавно вона разом з донькою та сином побувала в Південній Кореї.

Під час інтерв’ю Марія розповіла, чим займається її чоловік Тимур Хромаєв, який є військовослужбовцем.

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Також вона прокоментувала скандальне інтерв’ю з Христиною Соловій, яка звинуватила її в потуранні просуванню «руского міра».

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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