Атака терористів на Київ: стало відомо, скільки цілей було знищено нашими захисниками

З ранку в понеділок, 26 серпня, російський ворог завдавав ударів по Україні. Однією з цілей була столиця — Київ, де сигнал повітряної тривоги сумарно тривав понад 8 годин.

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Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Протягом ночі українською ППО було знищено до десятка ворожих дронів. Приблизно таку саму кількість знищили під час денної атаки дронів.

«Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва», — йдеться у повідомленні.

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Також відомо, що ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.



Разом з тим, у Київській області внаслідок обстрілів було пошкоджено два енергооб'єкти. Через обстріл «Укренерго» дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Також 4 районах області пошкоджені приватні будинки.

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«Уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ — Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорілося авто, постраждав водій. В місті — без руйнувань», — повідомили у КМВА.

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Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко підтвердив інформацію щодо влучання у греблю Київської ГЕС у Вишгороді. Втім, загроз споруді немає. Зруйнувати її ракетами неможливо.

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