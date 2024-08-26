Прогнози змінюватися не будуть: експерт пояснив, чи буде світло подаватись населенню за графіками

Через обстріли об'єктів енергетики 26 серпня, багато українців висловлюють побоювання, що вже сьогодні почнуться масові відключення світла і подача електроенергії споживачам за графіками.

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Водночас експерт з енергетичної галузі Геннадій Рябцев заявив у коментарі виданню «РБК-Україна», що на разі немає підстав для збільшення відключень електроенергії найближчими місяцями.

«Прогнози на вересень-жовтень залишаються незмінними: після відновлення роботи всіх систем графіки стабілізаційних відключень якщо і збережуться, то у вигляді однієї-двох черг у вечірні години», — сказав Рябцев.

За словами експерта, всі руйнування, які сталися в Україні внаслідок обстрілів, не можуть зупинити енергосистему України.

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«Ці пошкодження буде ліквідовано і пошкоджене обладнання запрацює найближчими днями. Енергетики знають, що робити в таких випадках. Це не перші удари по енергетичних об'єктах. З огляду на наявність досвіду в енергетиків, зараз усі роботи проводяться за певними методиками. І навіть ті відключення, які відбувалися в Україні, були, в основному, превентивними», — розповів експерт.

Він пояснив, що превентивні відключення необхідні, щоб знизити рівень пошкоджень, оскільки руйнування під час роботи можуть бути більш значними.

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«Одна справа, якщо прилітає в трансформатор під напругою, і зовсім інша — якщо він у цей час не працює», — зазначив Рябцев.

Зазначимо, що російські терористи вранці 26 серпня влаштували наймасштабнішу комбіновану атаку на Україну за останні місяці. РФ випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів-камікадзе «шахед». В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням.

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У Повітряних силах уточнили, що були застосовані ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування. Всього росіяни запустили по Україні 127 ракет та 109 ударних БпЛА. В результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних дронів.

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