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Запізнення — до восьми годин: «Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів через удар росіян

10:01 27 серпня 2024
Потяг

У ніч на 27 серпня працівники «Укрзалізниці» ліквідовували наслідки ударів росіян, які завдавалися по Україні 26 серпня.

В «УЗ» попереджають, що хоч рух на всіх ділянках відновлено, удари ворога по енергетичній інфраструктурі матимуть вплив на графік протягом дня.

Найбільші затримки наразі мають такі поїзди Укрзалізниці:

  • 120 Дорогуськ — Дніпро +7:46;
  • 64 Львів — Харків +7:44;
  • 6 Ясіня — Запоріжжя +5:24;
  • 95 Київ — Рахів +5:23;
  • 18 Ужгород — Харків +5:06;
  • 7 Київ — Чернівці +5:03.

Це також означає, що низка зворотних рейсів — тобто з відправленням 27 серпня протягом дня — вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:

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  • 17 Харків — Ужгород;
  • 93 Харків — Хелм;
  • 120 Дорогуськ — Дніпро.

Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу. Пасажирів просять уважно слухати оголошення, усі поїзди прямують з прискоренням.

Нагадаємо, що напередодні аварійні відключення світла ввела компанія «Укренерго». Наразі в Україну повернулися графікі стабілізаційних відключень.

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Фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах

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