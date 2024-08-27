Запізнення — до восьми годин: «Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів через удар росіян
У ніч на 27 серпня працівники «Укрзалізниці» ліквідовували наслідки ударів росіян, які завдавалися по Україні 26 серпня.
В «УЗ» попереджають, що хоч рух на всіх ділянках відновлено, удари ворога по енергетичній інфраструктурі матимуть вплив на графік протягом дня.
Найбільші затримки наразі мають такі поїзди Укрзалізниці:
- 120 Дорогуськ — Дніпро +7:46;
- 64 Львів — Харків +7:44;
- 6 Ясіня — Запоріжжя +5:24;
- 95 Київ — Рахів +5:23;
- 18 Ужгород — Харків +5:06;
- 7 Київ — Чернівці +5:03.
Це також означає, що низка зворотних рейсів — тобто з відправленням 27 серпня протягом дня — вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:
- 17 Харків — Ужгород;
- 93 Харків — Хелм;
- 120 Дорогуськ — Дніпро.
Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу. Пасажирів просять уважно слухати оголошення, усі поїзди прямують з прискоренням.
Нагадаємо, що напередодні аварійні відключення світла ввела компанія «Укренерго». Наразі в Україну повернулися графікі стабілізаційних відключень.
Фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах111
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