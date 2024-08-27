Десять ракет і понад 80 дронів: як і чим росіяни атакували Україну в ніч проти 27 серпня

У ніч на 27 серпня під час удару росії з повітря, що призвело до жертв в Запоріжжі та Кривому Розі, ворог застосував 91 засіб повітряного нападу.

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Як повідомляє командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук, окупанти застосували ракети різних типів та ударні БпЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл. — рф.);

балістична ракета «Іскандер-М» (з Криму);

крилата ракета «Іскандер-К» (із Воронезької обл. — рф.);

5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл. — рф.);

81 ударний БпЛА типу «Shahed» (із Єйська та Курської обл. — рф.).

«Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито 5 крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БпЛА типу „Shahed-131/136“. Десять ворожих безпілотників локаційно втачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває», — зазначив Олещук.

Нагадаємо, що напередодні ворог застосував 236 засобів повітряного нападу: 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Українська ППО знищила 201 повітняну ціль.

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Фото зі сторінки ПС ЗСУ

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