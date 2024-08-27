Новачок з «Динамо»: Ребров назвав склад збірної України на матчі Ліги націй (відео)

Тренерський штаб збірної України з футболу, яка не зуміла на Євро-2024 вийти з групи, оприлюднив склад національної команди на матчі дивізіону В Ліги націй проти Албанії (7 вересня у Празі) та Чехії (10 вересня у Празі), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазначимо, що вперше до тренувального табору збірної викликано півзахисника «Динамо» Владислава Кабаєва. Повністю список 26 гравців виглядає так:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал», Іспанія);

захисники — Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — «Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія);

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півзахисники — Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — «Динамо»), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Малиновський («Дженоа», Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія);

нападники: Артем Довбик («Рома», Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Владислав Ванат («Динамо»).

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Додамо, що ще шестеро футболістів потрапили до резервного списку команди: Дмитро Різник («Шахтар»), Богдан Михайличенко («Полісся»), Олександр Сваток («Остін», США), Віталій Буяльський («Динамо»), Олександр Зубков, Данило Сікан (обидва — «Шахтар»).

Нагадаємо, що, окрім албанців та чехів, в одній групі з Україною також зіграє команда Грузії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Роман Яремчук забив переможний гол у футболці «Олімпіакоса».

Фото uaf.ua

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