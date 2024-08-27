Був майстром перевтілення: у бою загинув один із провідних акторів Дніпровського національного театру

Нещодавно на фронті загинув артист Національної капели «Думка» Ігор Воронка, а напередодні не стало артиста драми з Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка Андрія Касьянова, який загинув у бою з ворогом.

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«Талановитий артист, щира і добра людина, сміливий захисник нашої держави. Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його, як найдостойнішу людину. Наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце крається від жалю за всіх загиблих у цій кривавій та лютій війні. Болить душа за мужніх Героїв, які віддають найцінніше — своє життя — для того, щоб ми з вами могли жити. Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні! Спочивай з миром!» — пишуть колеги воїна та артиста.

Андрій Касьянов

Андрію Касьянову було лише 27 років.

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«Братик Андрій Касьянов. Талановитий актор, вірний товариш, що завжди прийде на допомогу, майстер перевтілення, мега-позитивний хлопець, з якого життя било ключем і який міг звеселити будь-кого. Неймовірно різностороння та харизматична особистість… а для мене просто братик… Наша сім'я осиротіла ще на одну людину. Тепер тобі назавжди 27. Скільки ти всього не встиг… Весь час прокручую голові нашу останню зустріч, хіба я знала тоді, що вона буде остання. Що я тоді останній раз тебе обіймала. Коли я побачила тебе у військовій формі, то подумала, що це чергова робота зі зйомок. Але менш ніж за два місяці твоя робота зі знімальної площадки перетворилася на жорстоку реальність. Ти зіграв першу і останню свою „справжню“ роль у житті… У житті країни», — такий пост у соцмережах написала родичка загиблого.

Нагадаємо, що взимку в Києві попрощалися із загиблим на фронті бійцем-поетом Максимом Кривцовим.

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Фото зі сторінки Андрія Касьянова у соцмережах

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