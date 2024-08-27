У найближчі пару місяців росіяни вистрілюватимуть по Україні близько 120 ракет Х-101 на місяць: аналітик оцінив можливості ворога

Популярний блогер Роман Шрайк «намалював» схему використання росіянами ракет, які є наймасовішими при ударах супротивника по Україні — Х-101 та «Калібр».

«Велика комбінована ракетно-дронна атака на українську інфраструктуру 26 серпня. Давайте згадаємо про цикли російських обстрілів, — пише Роман Шрайк. — Зазвичай вони проходять за таким принципом:

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1) посилені атаки (близько 2 місяців),

2) атаки в режимі «скільки зробили, стільки і запустили» (3−5 місяців),

3) перерва на накопичення ракет (близько 2 місяців).

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Потім повторення.

1-й період атак був з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року (5 місяців). Потім перерва 1 місяць та 3 тижні.

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2-й період — з 28 квітня по 25 вересня 2023 року (5 місяців). Потім перерва 2 місяці та 2 тижні.

3-й період — з 8 грудня 2023 року по 11 липня 2024 року (7 місяців). Потім перерва 1 місяць та 2 тижні.

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А 26 серпня новою атакою розпочався 4-й цикл.

Ймовірно, далі варто чекати 1.5−2 місяці атак з «подвоєною» кількістю ракет, а потім новий перехід на режим «скільки виробили, стільки і запустили».

Нагадаю, що я підраховую ракети, які є основою масових атак: Х-101 та «Калібр».

Можна підсумувати кількість ракет, використаних протягом усього циклу атак, поділити на довжину циклу, і таким чином зрозуміти рівень виробництва.

За моїми прикидками, під час 2-го циклу обстрілів в середньому за місяць росія виробляла близько 60 ракет Х-101 і 35 ракет «Калібр».

Під час 3-го циклу — у середньому 61 ракету Х-101 на місяць, а статистика по «Калібрам» зламалася, тому що їх використовували рідко та нерівномірно.

Виходячи з цього, очікується, що в найближчі пару місяців вистрілюватиметься близько 120 Х-101 на місяць, а потім перейдуть на 60 ракет на місяць.

Періодичність обстрілів прогнозувати складно, оскільки концепція рашистів постійно змінюється. Поки що так".

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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