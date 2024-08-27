ЗСУ контролюють близько 100 населених пунктів в росії: Сирський назвав мету Курської операції

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в етері телемарафону назвав цілі Курської операції.

«Щодня рф саме з Курського напрямку з території росії обстрілювали наші прикордонні села, у нас були численні втрати серед мирного населення, були зруйновані десятки наших населених пунктів. Крім того, противник концентрував на цьому напрямі значну кількість військ та планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. Відповідно з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території рф, захисту цивільних об'єктів Сумської області, а також випередження противника угруповання Сил оборони 6 серпня розпочало проведення наступальної операції на Курському напрямку. Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1294 кв. км території, 100 населених пунктів, розташованих на цій території», — заявив він.

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За словами Сирського, на сьогодні на цьому напрямку взято в полон 594 військовослужбовця росії.

«Ворог намагається нам протистояти, він стягує війська з інших напрямків, тим самим послаблюючи їх, і намагається створити кільце оборони навколо нашого угрупування, що планує, планує контрнаступальні дії. Але, звісно, наші активні дії перешкоджають цьому. Подальші дії наших військ на цьому напрямку безпосередньо залежатимуть від розвитку оперативної обстановки», — сказав він.

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Сирський визнав, що з цілей наступу у Курській області було відволікання російських з інших напрямів фронту, передусім Покровського і Кураховского.

«Звичайно, ворог це розуміє, тому він продовжує концентрувати основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровано його найбільш боєздатні частини», — зазначив головнокомандувач Збройних сил України.

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За його словами, приблизно 30 тисяч військовослужбовців уже перекинуто на Курський напрямок.

«Звичайно, Курська операція відвернула значну кількість його сил. На даний момент ми можемо констатувати, що приблизно 30 тисяч військовослужбовців уже перекинуто на Курський напрямок, і ця цифра зростає. Водночас противник намагається знімати частини з інших напрямків, на Покровському напрямку він, навпаки, нарощує свої зусилля», — сказав Сирський.

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Як писали «ФАКТИ», раніше експерти Інституту вивчення війни повідомили, що російські військові, ймовірно, продовжують передислокувати сили з менш пріоритетних ділянок лінії фронту в Україні на лінію фронту Курської області.

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