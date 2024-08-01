«Не затягуйте»: адвокат пояснив, як українцям пройти фінмоніторинг

Чимало українців уже стикалися із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці, а комусь у результаті таких перевірок навіть заблокували рахунок. Якщо сума ваших місячних переказів перевищує ліміт — 400 тисяч гривень, то це точно зацікавить банк. Що банку нецікаво, так це перекази до 30 тисяч грн на місяць обороту на карті, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Перевіряють перекази від 30 тисяч до 400 тисяч грн у декількох випадках, — зазначає адвокат. - Це значна кількість переказів — десятки та сотні операцій; збільшення вдвічі обороту на карті; зняття понад половини коштів з картки; скарга банку від особи, що переказала вам кошти.

За результатами перевірки можливо два сценарії. Банк самостійно з’ясував необхідні дані від клієнта і вирішив, що все гаразд, і продовжує співпрацю. Банк призупинив роботу з клієнтом та проінформував про це Держфінмоніторинг. Водночас другий варіант приймає всі заяви, а таких може бути до мільйона, але реагує тільки на найважливіші з них, які приблизно складають 10% від усіх. Тому фінансовий контроль дійсно існує та щороку стає більш ефективним. Але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться, лише якщо ваші фінансові операції не просто трішки підозрілі, а носять винятковий і масовий характер".

Аби пройти фінмоніторинг, додає адвокат, потрібно довести банку всього два факти.

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«Ви провадите законну діяльність. Ви сплатили або звільнені від сплати податків, — роз'яснює юрист. — Відповідно доказами законності отриманих вами коштів, наприклад, можуть слугувати: довідка про доходи з роботи; митна декларація; документи, що підтверджують отримання грошових компенсацій, виплат, матеріального забезпечення; копії документів, що підтверджують отримання спадщини.

Не затягуйте та не ігноруйте банківські запити щодо перевірки рахунку, а своєчасно контактуйте з банком, надаючи необхідну інформацію про ваші платежі. Разом з тим, будьте обачні, бо в Україні дуже багато шахрайства в банківському секторі економіки, яке націлене на ваші заощадження".

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Також Нацбанк попередив про те, що в Україні побільшало фальшивих грошей, і назвав купюри, які знаходяться в зоні ризику.

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