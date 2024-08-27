«Українське суспільство не приймає такого варіанту»: Ярослав Грицак про закритість влади, корупцію та пошук нових лідерів

Ключовою умовою для успіху революцій чи воєн є солідарність у суспільстві, коли кожен готовий нести тягар іншого, тобто готовий розділити відповідальність за тягар війни. Але цього немає. Тягар війни не несуть рівно різні верстви населення, і це порушує принцип солідарності. Натомість суспільство солідарно, що корупційні сліди ведуть до найближчого оточення Зеленського. І за це доведеться відповідати людям при владі, вважає професор Українського католицького університету (УКУ), історик Ярослав Грицак. Про це він розповів в інтерв’ю УП.

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За його словами, саме у 2022 році «народився» новий лідер, який став номером один у світі, але наразі цей образ починає пробуксовувати, у тому числі й через завищені суспільні очікування.

«Якщо Зеленський залишиться при владі після війни, я боюся, що подальша його кар’єра буде привласненням всіх успіхів, які були під час війни», — сказав Грицак, відповідаючи на запитання, яким теперішній президент увійде в підручники історії.

Він вважає, що найкраще, що може зробити Володимир Зеленський, це виграти війну та піти з посади, незважаючи на «хотілки» оточення.

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За словами історика, Зеленський наважився на ті реформи, на які не наважувалися його попередники, — реформування судової системи. Проте в Україні ще не було настільки закритої влади.

«Попри щоденні відео президента, ми не знаємо, де та ким в оточенні Зеленського приймаються рішення», — говорить Грицак.

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Щоб пояснити, що саме він має на увазі, говорячи про закритість влади, Грицак згадав анекдот, який, за його словами розповідає Валерій Пекар (громадський діяч, викладач КМБШ).

«Напевно, київський анекдот, бо ми у Львові його не знаємо. По кабінетах, по коридорах влади бігають представники громадянського суспільства, експерти, які мають готові проєкти реформ на флешках. Тільки питання, що ніхто не бачить, де USB. Тобто команда Зеленського не розмовляє з суспільством, експертами, а це дуже важливо. Бо це один із найбільших козирів України — волонтерський рух та експертне середовище», — сказав історик.

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За його словами, влада Зеленського головним чином формується з оточення на підставі абсолютної особистої лояльності.

«Це та лояльність, яка перевіряє, що останнє ти в соцмережах написав. Аж до того рівня! І це рівень закритості. Ми бачимо, що, так би мовити, рівень доступу до „тіла“ стає все вужчим, як… „любі друзі“ Ющенка. Точніше, „любий друг“. Ми знаємо прізвище цього друга, який викликає величезне застереження як в Україні, так й повз неї. Коли одна чи дві людини приймають рішення у ключовій ситуації, це небезпечно, тому що війна — це надскладна форма, щоби передбачити рівняння, це табун „чорних лебедів“, отже ціна помилки, яку робить одна людина, надзвичайно висока», — пояснив історик свій погляд.

Грицак сподівається, що така ситуація стане основою майбутнього колапсу росії, тому що путін вибудував таку систему, де все залежить тільки від його особистого рішення.

«А особисті рішення не можуть бути безпомилкові», — додав Грицак.

На його думку, Зеленський йде таким же шляхом, бо кожна людина в його оточенні, яка виглядає більш-менш самостійною, експертною та впливовою, має піти геть з того оточення, бо створює небезпеку для його влади.

«І це є певний вирок, бо українське суспільство не приймає такого варіанту. За Зеленського проголосують хіба в парі Порошенко-Зеленський. Українське суспільство шукає нового лідера», — сказав Грицак в інтерв’ю УП.

На його думку, цим лідером є Залужний — харизматичний та успішний.

«Суспільство хоче зміни влади, але не під час війни. Тобто розуміють небезпеку», — додав він.

Проте в суспільстві, як пояснив Грицак, говорять про корупцію, яку пов’язують з оточенням президента.

«Такий суспільний показник був під час Порошенка та Ющенка», — сказав Грицак і додав, що Зеленський точно потрапить у підручники історії, а от як потрапить — тільки як президент чи ще як державний діяч, це питання.

Раніше історик Ярослав Грицак назвав декілька сценаріїв закінчення війни.

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