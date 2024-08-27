«Мінськ-3″ можливий: історик назвав декілька сценаріїв закінчення війни

Теперішня влада, особливо Єрмак, за будь-якої нагоди ставлять у провину п’ятому президенту України Петру Порошенко мінські домовленості, наголошуючи, що третього Мінську не буде. Чи була це пастка, чи все ж таки механізм стримування росії та за яких умов може виникнути «Мінськ-3» відповів професор УКУ, історик Ярослав Грицак в інтерв’ю УП.

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«Я не пам’ятаю чи він (говорить про Порошенка. — Авт.) сказав публічно чи приватно, але це була ситуація, коли можна було перевести конфлікт, коли на фронті гине тисяча людей щодня у ситуацію, коли гине одна-дві людини. Це дуже важливо, коли армії майже не існує, вона тільки формується, а війна була великим ризиком для України. Зміна розміру насильства — це дуже важлива функція влади, успішної влади. І йому це вдалося», — сказав історик.

За його словами, завдяки цим домовленостям Україна змогла вижити. Й до того ж — «Мінськ» став міжнародною пасткою для росії.

«росія визнала свою участь щодо цієї війни, хоча раніше заперечувала — «нас там немає», — сказав історик й додав, що не ставить Порошенку у вину Мінськ, а ставить йому це у заслугу.

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Проте, вважає історик, при певних тенденціях та розвитку ситуацію, коли союзники не будуть давати Україні перемогти, обмежуючи постачання зброї, але підтримуватимуть, щоби країна не зазнала поразки, нас можуть примусити до перемир’я.

«Це перемир’я не буде на вигідних для українців умовах, бо компроміс може бути занадто великим. І цього сценарію я боюся. Україна не зникне як держава — це неможливо! „Мінськ-3“ може стати можливим за участі Заходу, який буде мати ситуацію „ані миру, ані перемоги“. Можливо, це краще, ніж безкінечна стагнація. Бо для мене ситуація „ані миру, ані перемоги“ це довгий шлях до важкої поразки. При таких умовах, це, на жаль неминуче, бо неможливо безкінечно довго вести цю війну», — пояснив історик свою точку зору.

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При такому сценарії, за словами Грицака, є дві стратегії.

«Або ти робиш перелом у війні та підриваєш владу путіна, або ти прирікаєш Україну на повільну агонію, коли зміни та втрати можуть стати незворотніми», — сказав історик.

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Він додав, що дуже боїться такого варіанту як «Мінськ-3», коли нас змусять до болючего компромісу.

«Бо тоді в Україні ми почнемо шукати того, хто допустив цей компроміс. І це вже буде ситуація дуже гострого громадянського конфлікту, яка при певних обставинах може призвести до громадянської війни», — сказав історик й додав, що треба проговорювати найстрашніші сценарії, щоби їх уникнути.

Тому, вважає Грицак, ми повинні тиснути на Захід, їхніх політиків, які певною мірою втомилися від України та Зеленського.

«Це треба перебороти», — сказав історик й закликав владу змінити комунікацію з суспільством, припинити розмовляти з народом як з дитиною та впроваджувати нові реформи, бо повна перевага буде тоді, коли росія не зможе вести війну з Україною.

Раніше повідомлялося, що експерт Дмитро Золотухін вважає, що інтереси України у відносинах між США і росією завжди залишатимуться за дужками.

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