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На Краматорському напрямку українські захисники «відмінусували» ворожий Су-25: як це було

8:46 28 серпня 2024
Су-25

Вранці 28 серпня на Краматорському напрямку було успішно уражено російський штурмовий літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

«Хижу пташку» приземлили воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК.

«Доля екіпажу поки невідома, проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше. Працюємо», — доповіли оборонці.

Відзначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 27 серпня на фронті було зафіксовано 184 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках. На Краматорському ж напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.

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Також нагадаємо про чергову результативну атаку українських БПЛА по нафтооб'єктах у ростовській області рф.

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