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Суспільство та люди

Доведеться проходити ВЛК до початку лютого: кого можуть мобілізувати у вересні

9:25 28 серпня 2024
Мобілізація

Поки що чоловікам віком від 18 до 25 років не вручають повістки, якщо вони не підлягають мобілізації. Проте в деяких випадках призов можливий з 18 років.

Про це розповіли юристи сервісу юридичних послуг «Консультант» у своєму Instagram.

Кого з чоловіків можуть мобілізувати до 25 років

За словами спеціалістів, до 25 років можуть мобілізувати три категорії військовозобовʼязаних чоловіків, а саме:

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  • офіцерів запасу, що пройшли військову кафедру та не мають підстав для відстрочки;
  • ті, хто разів пройшов строкову службу, крім тих, кого демобілізували під час воєнного стану (відстрочка є протягом року);
  • ті, хто раніше був визнаний непридатним до служби в мирний час або обмежено придатним у воєнний.

Таким особам потрібно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. У разі визнання чоловіки придатним та відсутності підстав для відстрочки, його можуть мобілізувати до війська.

Зазначимо, що раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в парламенті не розглядають питання зниження призовного віку. Він зауважив, що наразі мобілізаційний ресурс є достатнім.

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Також нагадаємо, що іноді співробітники перевищують свої повноваження і іноді можуть призивати осіб з проблемами із здоров'ям. Що робити людям в таких ситуаціях, пояснив адвокат Дмитро Соловйов.

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