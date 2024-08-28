Супер шоколадна кава від Ектора Хіменеса Браво: краще, ніж у Starbucks (відео)

Шеф-кухар і постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який активно підтримує українців у протистоянні з російським ворогом, добре знає, що багато мешканців нашої країни починають день з ароматної кави.

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І вирішив поділитися рецептом незвичного ранкового напою.

«Сьогодні хочу поділитися одним рецептом, який я готую, коли хочеться чогось незвичного», — написав відомий кулінар у соціальній мережі.

Для приготування кави за його рецептом знадобляться:

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шоколад чорний 50 г.

лід

капучино.

Як готувати таку каву, Ектор показав у ролику, записану під пісню групи Modern Talking.

Крок 1. Розтопити шоколад на паровій бані

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Крок 2. Вилити в пластиковий стаканчик та розподілити однорідно по стінках.

Крок 3. Охолодити в холодильнику протягом 10 хв.

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Крок 4. Зварити каву в кавомашині, додати її у стакан з шоколадом… і насолоджуватися смаком))

«Краще, ніж у Starbucks», — говорить в ролику Ектор, маючи на увазі мережу, яка відома своєю якісною кавою.

Нагадаємо, раніше кулінар шокував фанів повідомленням про те, що скоро стане. дідусем.

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