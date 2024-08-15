«На Курськ!»: Ектор Хіменес-Браво вразив світлинами

Популярний шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво постійно займається волонтерською діяльністю, підтримуючи українських військових. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор показав світлини та відео з останьої поїздки на Донеччину, під час якої привіз партію зі 130-ох дронів, відвідав Харків, Словʼянськ, Костянтинівку та показав, де можна скуштувати найкращі еклери.

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«Знаєте, оце відчуття, коли перехоплює подих від хвилювання, зводить живіт і серце колотиться з неймовірною швидкістю? — написав Ектор. — Саме це я відчуваю кожен раз, коли їду туди, до наших хлопців. А ще я відчуваю неймовірну вдячність та гордість за їх сміливість, відважність та силу.

Вони герої, які варті дронів, варті донатів, варті допомоги кожного дня, кожної хвилини! Слава Україні! Героям слава!"

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«Харків, Словʼянськ, — сказав Ектор, сідаючи у потяг. — Нужно на Курск!»

Перебуваючи з друзями-волонтерами у кафе Костянтинівки Ектор був вражений місцевими еклерами: «Які тут еклери! Краще ніж у Мастершеф! Незрозуміло».

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Хіменес-Браво записав відео з розбомбленого росіянами супермаркету у Костянтинівці.

«Просто думав, — сказав Ектор крізь сльози. — Ти їдеш на ринок, купляєш продукти для сімʼї… і це трапилось».

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Шанувальники шеф-кухаря подякували йому за підтримку воїнів.

«Ектор, ти неймовірний! — написали у коментарях. — Ти приклад людяності! З повагою до вашої мами, що виховала такого сина!»

«Ласкаво просимо до незламного Харкова! — привітали Ектора. — Дякуємо вам за підтримку наших захисників!»

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» популярний шеф-кухар розповів про виклики військових часів.

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