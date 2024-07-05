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«Я стану дідусем!»: відомий шеф-кухар приголомшив новиною

18:02 5 липня 2024
Ектор Хіменес-Браво

Популярний шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який різко висловився на адресу ухилянтів, порадував своїх підписників новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор написав, що скоро стане дідусем і це викликало справжній ажіотаж серед його шанувальників.

«Батьком я поки що не став, проте… — заінтригував шеф-кухар у дописі. — Я стану дідусем!«

Виявилось, що мова йде про домашню улюбленицю Ектора, Лупіту — собаку породи грифон, яка і очікує на цуценят. Відомо, що шеф-кухар великий прихільник саме цієї породи.

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«Моя дівчинка вагітна», — поділився Ектор та виклав фото з ветеринарної лікарні, де робив обстеження Лупіти.

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Підписники шеф-кухаря відразу зреагували на новину, привітали Ектора та спитали, чи буде гендер-паті.

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«Хай у мамусі все буде добре! — написали у коментарях. — Пане Екторе, готуйте пелюшки і колиску».

«Ура, Клопік стане батьком, а Ектор дідусем», — раділи за Хіменеса.

«Ектор, хто хоч буде? — питали у відповідь. — Дівчата? Хлопці? Чи будете тримати в секреті до останнього?»

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Ектор Хіменес-Браво розповідав про виклики під час великої війни.

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