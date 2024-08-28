Де дивитись сьогодні онлайн церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2024 (відео)

У середу, 28 серпня, в Парижі, де відбулися Олімпійські ігри, буде дано старт Паралімпіаді-2024, на якій 4440 параатлетів зі 180 країн до 8 вересня розіграють 540 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україну на змаганнях у столиці Франції представлять 140 спортсменів у 17 видах спорту.

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Церемонія відкриття Паралімпійських ігор, якою керуватиме режисер Томас Джолі, вперше пройде за межами стадіону. У ході тригодинної урочистості її учасники (на жаль, організатори допустили до стартів 98 «нейтральних» спортсменів з росії та білорусі) пройдуть від Тріумфальної арки до площі Згоди. На відкритті змагань очікується близько 50 тисяч уболівальників.

У прямій трансляції церемонію відкриття Паралімпійських ігор дивіться в Україні (початок — о 20:30) на телеканалі «Перший», регіональних каналах «Суспільного», каналі «Суспільне Спорт» та сайті «Суспільне Спорт».

Паралімпійські ігри-2024

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28 серпня (середа)

Церемонія відкриття 20:30 «Перший», регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

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Як відомо, за золоту медаль Паралімпійських ігор у Парижі українським атлетам обіцяно 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч та за бронзову — 55 тисяч.

Нагадаємо, що на Паралімпіаді-2020 у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород (24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових), фінішувавши у загальнокомандному заліку на шостій позиції за кількістю «золота» і на п'ятому місці за загальною кількістю здобутих нагород.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найтитулованіший спортсмен Паралімпіади Максим Крипак став Героєм України.

Фото ЕРА

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