У Запоріжжі та на Полтавщині зросла кількість жертв ракетних ударів окупантів, у Кривому Розі оголошено жалобу

У Запоріжжі померла одна з постраждалих під час атаки рашистів у ніч проти 27 серпня — літня жінка отримала сильні опіки.

Як повідомляє очільник обласної ВА Іван Федоров, постраждалу доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Медики кілька годин боролися за її життя, але врятувати не змогли.

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«Кількість жертв цієї атаки збільшилася до трьох. У лікарні залишається постраждалий чоловік з переломом кінцівки. Медики оцінюють його стан як стабільний середньої важкості. Ще двоє жінок після допомоги медиків відмовилися від подальшої госпіталізації», — уточнив він.

У середу, 28 серпня, в Кривому Розі, де ворог поцілив по готелю, оголошують день трауру. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

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«На жаль двоє людей загинули — жінка та чоловік. Поранення отримали п'ятеро людей, з них у лікарні зараз перебуває двоє. На місце удару було оперативно направлено всі рятувальні, медичні та комунальні служби. Наші рятувальники відкопали під завалами 43-річну жінку близько 5-ї ранку, важка, але жива — лікарі борються за її життя. Всього в результаті рятувальної операції було врятовано 5 осіб. Надано психологічну допомогу 11 людям, з них 2 дітей. Рятувальні роботи продовжуються. Створено комісії з обстеження руйнувань у прилеглих будинках. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 6 магазинів, 8 авто. Але зараз наслідки уточнюються», — зазначив Вілкул.

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З'явилися жертви і на Полтавщині, яку ворог атакував напередодні. Тоді повідомлялося про удар по підприємству та п'ятьох постраждалих.

«На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам та близьким. За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися», — повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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А ранком 27 серпня загарбники двічі вдарили по Богодухову на Харківщині, де також є жертви та постраждалі.

«Сьогодні о 9:29 ворог завдав ударів по двом об"єктам інфраструктури у місті Богодухів. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік. 5 людей отримали травми. Серед них двоє неповнолітніх: 17-річна дівчина та 15-річний юнак. Їх та ще 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня», — повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що цієї ночі російські терористи запустили по Україні 91 повітряний засіб ураження — ракети різного типу та «шахеди», а напередодні — 236 засобів повітряного нападу: 127 ракет та 109 ударних БпЛА.

Фото ДСНС

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