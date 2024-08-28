Критична інфраструктура та військові об’єкти в 5 областях України під загрозою блекаутів

Державний регулятор не дає обленерго достатньо коштів на ремонт обладнання та підготовку до зими. Як наслідок, є ризик соціального вибуху та загрози для критичної інфраструктури й військових об’єктів.

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Національна комісія з тарифів на електроенергію та комунальних послуг (НКРЕКП) з травня 2023 року відмовляється підвищувати тарифи для українських обленерго в Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Чернівецькій та Херсонській областях, — повідомляє «Апостроф».

Тим самим комісія примусово збільшує заборгованість цих обленерго перед НЕК «Укренерго» за передачу електроенергії.

Можлива причина — спроба створити штучне банкрутство обленерго, заблокувавши їхні рахунки внаслідок боргових вимог «Укренерго» та інших компаній. В результаті обленерго стануть державними, а їхні борги перекинуть на споживачів.

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Наразі через незаконні рішення членів НКРЕКП п’ять обленерго вже недофінансовані на більше ніж 3 мільярди гривень.

З протоколів засідань комісії відомо, що фахівці НКРЕКП економічно обґрунтовують необхідність підняття тарифів для зазначених обленерго, але члени комісії ігнорують їхні висновки та приймають рішення залишити тарифи без змін, чим створюють небезпеку для енергосистеми країни та прямо порушують закон.

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Раніше повідомлялося, що в НБУ спрогнозували, скільки доведеться платити за газ, опалення та гарячу воду у 2025 році.

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