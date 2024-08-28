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Спорт

У Москві згоріла квартира олімпійського чемпіона, який народився в Україні і підтримав путіна

18:13 28 серпня 2024
Тарас Хтей

Олімпійський чемпіон і дворазовий віцечемпіон світу з волейболу, а нині 42-річний сенатор Тарас Хтей, який відкрито підтримав путіна і війну в Україні, втратив квартиру, що згоріла в москві, повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією джерела, інцидент стався напередодні. У квартирі була донька дворазового переможця Світової ліги. Дівчина запалила ароматичну свічку та вийшла з кімнати. Свічка впала на одяг, а коли дочка Хтея повернулася, полум'я охопило квартиру.

Дівчина зателефонувала до служби порятунку та вибігла з житла. Зазначається, що з будинку евакуювали 350 людей. Сім'ї Хтея після пожежі довелося переїхати — у квартирі згоріло багато побутової техніки, кіптява покрила стіни.

«Так, справді стався інцидент, — цитує Тараса Хтея «Матч ТВ». — Ми проживаємо у житловому комплексі в районі метро Шелепіха, це квартира дітей, вони вступили до ВНЗ. Дівчинка перебувала вдома, пішла на кухню готувати бутерброди, сталося загоряння в одній із кімнат, намагалася сама загасити, але не вийшло. Викликали пожежників, ніхто не постраждав, пожежа нікуди не поширилася.

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Зараз працюватиме клінінгова компанія, потрібно прибрати запах диму, вичистити все, в одній із кімнат належить зробити косметичний ремонт. Найголовніше, що ніхто не постраждав".

Зазначимо, що Тарас Хтей народився та до 15 років жив у селі Забужжя Сокальського району Львівської області. Після цього він переїхав до москви, за допомогою фіктивного шлюбу отримав громадянство росії і всю подальшу кар'єру провів у клубах та збірних цієї країни. Окрім олімпійського «золота"-2012, волейболіст став бронзовим призером Ігор-2004 в Афінах, віцечемпіоном світу та Європи, а також переможцем Кубка світу та дворазовим чемпіоном Світової ліги. Нині Хтей сенатор російської федерації від законодавчої влади Білгородської області.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в російському Новосибірську заарештували олімпійського чемпіона.

Фото тасс

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