Мав доступ до держтаємниці й отримав від держави 6 млн грн: в українського прокурора виявили громадянство рф

У прокурора Офісу генпрокурора Олександра Люльчука на третій рік повномасштабної війни з рф виявили російське громадянство, якого так добиваються деякі зрадники, які працюють у країні агресора.

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Про це йдеться у матеріалі «Слідство.Інфо».

Журналісти зазначають, що у зв'язку з цим Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів внесла подання генпрокурору про звільнення посадовця.

Громадянство рф він отримав 26 листопада 2014 року, також він отримав ідентифікаційний номер платника податків рф.

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Таку інформацію щодо прокурора надіслав Департамент захисту національної державності СБУ до Генеральної інспекції Офісу генпрокурора.

Згідно з деклараціями посадовця, Люльчук з 2015 по 2023 рік отримав майже 6 млн грн заробітної плати з державного бюджету, поки мав російське громадянство.

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Відомо, що Люльчук останнім часом працював прокурором відділу екстрадиції управління правової допомоги, екстрадиції та міжнародної взаємодії, а стартував у прокуратурі у 2009 році з посади прокурора прокуратури АР Крим.

Після 2014 він обіймав різні прокурорські посади у прокуратурі Київської області та насамкінець дійшов до Офісу генпрокурора.

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Журналісти- розслідувачі зазначають, що Люльчук вдало пройшов процедуру атестації прокурорів у 2019, отримавши доступ до держтаємниці України. А також те, що інформація про російське громадянство вперше надійшла до Офісу генпрокурора з СБУ ще навесні 2020 й було призначене службове розслідування.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 21 серпня цього року опублікувала рішення щодо звільнення прокурора Люльчука з посади.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що продюсер Юрій Бардаш, який втік з України на початку російського вторгнення до москви, отримав громадянство країни-агресора.

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