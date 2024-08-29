Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024 29 серпня

В четвер, 29 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться перший змагальний день, протягом якого розіграють 22 комплекти нагород. На старт вийдуть 29 українських атлетів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що в Україні змагання Паралімпійських ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт» та сайт «Суспільне Спорт».

Розклад виступів українських атлетів на Паралімпійських іграх-2024 29 серпня

10:59. Плавання. Роман Бондаренко, 100 метрів, спина, клас S2, кваліфікація.

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11:00. Настільний теніс. Василь Петрунів, Олександр Єзик, парний турнір, клас MD8, 1/8 фіналу.

11:28. Плавання. Дмитро Ванзенко, 100 метрів, батерфляй, клас S14, кваліфікація.

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11:43. Плавання. Анна Гонтар, 50 метрів, вільний стиль, клас S6, кваліфікація.

11:51. Плавання. Ігор Німченко, 50 метрів, вільний стиль, клас S10, кваліфікація.

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12:03. Плавання. Олексій Вірченко, 100 метрів, батерфляй, клас S13, кваліфікація.

12:19. Плавання. Олександр Комаров, 200 метрів, вільний стиль, клас S5, кваліфікація.

Не раніше ніж о 12:30. Бадмінтон. Олександр Чирков, груповий етап, клас SL3.

12:31. Плавання. Ірина Пойда, 200 метрів, вільний стиль, клас S5, кваліфікація.

13:15. Настільний теніс. Віктор Дідух, Максим Ніколенко, парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу.

13:15. Настільний теніс. Лев Кац, Іван Май, парний турнір, клас MD18, 1/8 фіналу.

13:50. Боча. Наталія Кононенко, груповий етап, клас ВС4.

14:00. Стрільба з лука. Руслан Цимбалюк, Василь Наумчук, олімпійський лук, клас W2/ST, кваліфікація.

14:15. Голбол. Україна — Єгипет, груповий етап, чоловіки.

18:00. Боча. Артем Колінько, груповий етап, клас ВС4.

18:00. Стрільба з лука. Сергій Атаманенко, блочний лук, клас ST, кваліфікація.

18:00. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко, олімпійський лук, клас W2, кваліфікація.

18:50. Плавання. Антон Коль, 100 метрів, спина, клас S1, фінал.

19:00. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, спина, клас S2, фінал.

19:36. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, батерфляй, клас S14, фінал.

20:19. Плавання. Жінки, 50 метрів, вільний стиль, клас S6, фінал.

20:20. Боча. Наталія Кононенко, груповий етап, клас ВС4.

20:41. Плавання. Чоловіки, 50 метрів, вільний стиль, клас S10, фінал.

21:00. Настільний теніс. Іван Май, Марина Литовченко, мікст парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу.

21:09. Плавання. Чоловіки, 100 метрів, батерфляй, клас S13, фінал.

21:38. Плавання. Чоловіки, 200 метрів, вільний стиль, клас S5, фінал.

21:45. Настільний теніс. Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова, мікст, парний турнір, клас XD17, 1/8 фіналу.

21:46. Плавання. Жінки, 200 метрів, вільний стиль, клас S5, фінал.

Нагадаємо, що до 8 вересня 4440 параатлетів зі 180 країн розіграють 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени здобули 12 нагород.

Фото paralympic.org.ua



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