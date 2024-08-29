Не забудемо, не пробачимо: 29 серпня, у річницю Іловайської трагедії, відзначають День пам'яті захисників України

Щороку на 29 серпня припадає важлива дата — День пам'яті захисників України. Сьогодні українці вшановують військовослужбовців, які віддали життя за свободу та незалежність нашої країни під час війни з росією.

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Указ про запровадження Дня захисників України у 2019 році підписав президент Володимир Зеленський. Дата була обрана невипадково. Справа в тому, що 29 серпня 2014 року українські воїни вийшли з оточення в Іловайську. Ці події увійшли до історії під назвою Іловайська трагедія.

Бої за Іловайськ відбувалися у серпні 2014 року. Спочатку українська армія контролювала місто, проте згодом його оточили регулярні російські війська. Через деякий час президент росії володимир путін віддав наказ, щоб зробили «зелений» коридор для українських захисників. Проте росіяни, як завжди, не дотримувалися домовленостей та почали розстрілювати наших військовослужбовців. За даними Національного військово-історичного музею, під час боїв за Іловайськ загинуло 366 українських військових. 429 дістали поранення, ще 300 потрапили в полон. Крім того, кажуть, що 18 захисників зникли безвісти.

Цікаво, що символом пам'ятного дня є соняшники. Справа в тому, що на Сході та Півдні України є багато соняшникових полів, де й полягли українські захисники. Сьогодні традиційно необхідно вшановувати пам'ять загиблих о 9-й годині ранку, коли проходить всеукраїнська хвилина мовчання. У багатьох містах України є алеї слави, куди можна піти в цей день. Деякі люди, крім того, відвідують церкву, щоб поставити свічку.

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Як писали «ФАКТИ», у жовтні минулого року у День захисників та захисниць України о 9.00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання Київ зупинився. Машини на дорогах, люди на вулицях — усі завмерли на одну хвилину, щоби віддати шану тим, хто щодня захищає Україну від російського агресора.

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