«І що?»: Злата Огнєвіч про «роман» з одруженим співаком

Днями Злата Огнєвіч презентувала пісню «Без тебе» в дуеті з Максимом Бородіним. Багато шанувальників оцінили її позитивно, але дехто висловив критику щодо використання слова «біжав» у тексті. За їхніми словами, в українській мові нема такого. Крім того, не стримали емоцій слухачі щодо ніжних обійм співачки та одруженого виконавця. Сама вона відреагувала на хейт у одній із програм «Ранку у великому місті».

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«Біжав» — це художній зворот слова, який допускається в українській мові. Перекладач-лінгвіст сказав, що це допустимий зворот слова. Просто люди дуже прискіпливо до цього ставляться", — зауважила артистка.

Щодо романтики між партнером, то тут Злата теж знайшла, що відповісти.

«І що? Люди пишуть не тільки це в Інтернеті, ще багато чого пишуть. Це історія така. Сприймайте це як кіно. Це була лише гра на камеру».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Злата вразила зізнанням.

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