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Події

У Хмельницькій області перекинувся автобус із двома десятками дітей, є жертви (фото, відео)

10:49 13 серпня 2024
ДТП

На Хмельниччині, де нещодавно у ДТП попав автобус з дітьми, які прямували до Болгарії, знов сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх.

Як повідомляють в ГУНП в Хмельницькій області, ранком 13 серпняна автодорозі Н-03 поблизу с. Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади водій автобуса «ЛАЗ Лайнер», який перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківської області, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

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В автобусі знаходилося 23 особи: 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії.

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У ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу, кількість травмованих та характер травм встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували.

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Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що нещодавно в Румунії автобус, в якому їхали 57 українців, 42 з яких — неповтолітні, зіткнувся з вантажівкою. Це сталося на залізничному переїзді. Тоді чотирьох постраждалих — двох дорослих і двох дітей — шпиталізували. Ще 13 дорослих і двоє дітей отримали допомогу на місці.

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Фото поліції

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