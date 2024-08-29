Фінальний акорд: підживіть цим капусту в серпні — отримайте суперкачани

У серпні на грядках продовжують зріти середньо- і пізньостиглий сорти білокачанної капусти. Якщо ви помітили, що ця рослина загальмувала зростання, дайте їй додаткове підживлення, пише Telegram-канал «Дача. Сад та город».

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Приготуйте розчин із 2 ст. ложок сульфату калію та такої ж кількості суперфосфату (на 10 л води), вилийте по 1−1,5 л під кожну рослину.

Підживлення проводять не пізніше, ніж за 3 тижні до збирання, інакше воно не встигне подіяти.

Крім цього, капуста відрізняється підвищеними вимогами до бору. Формуванню великих, соковитих та міцних качанів сприяє обприскування борною кислотою — 1 ч. ложка на 10 л.

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Оскільки речовина погано розчиняється, спочатку залийте її невеликою кількістю гарячої води, потім доведіть об'єм до необхідного.

Щоб уникнути підкислення ґрунту, пролийте ґрунт вапняним молочком. Для цього розведіть 1 склянку свіжого вапна в 10 л води. Витрата — 1 л на рослину.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома фермерка порадила, що можна посіяти на дачі в серпні.

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