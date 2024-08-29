Цікаво та низькокалорійно: рисова альтернатива круасанам від Мирослави Пекарюк
Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше розповідала, як приготувати десерт з яблук без цукру та глютену, запропонувала фоловерам рецепт міні-круасанів, які збережуть талію. Адже їх роблять з рисового паперу.
«Це дуже цікава та низькокалорійна альтернатива вашим улюбленим круасанам», — пише Мирослава на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Рисовий папір — 9 шт;
- Яйця — 3 шт;
- Молоко — 100 мл;
- Масло (розтоплене) — 2 ст. л.;
- Мед/кленовий сироп — 1 ст. л.;
- Цукор — 1 ст. л.
Приготування:
- В миску вибиваємо яйця, додаємо молоко, розтоплене масло, мед/кленовий сироп, цукор і збиваємо все віничком до однорідності;
- Беремо 3 листи рисового паперу, змочуємо кожен з обох сторін у яєчній масі, складаємо їх один на одного, розрізаємо на 4 частини, дві частини ставимо на інші дві частини і закручуєто круасан (від краю до кутика).
- Потрібно все робити швидко, щоб листи не злиплись між собою!
- Посипаємо зверху круасани трошки цукром і ставимо запікається в духову шафу при температурі 180 градусів на 15−20 хвилин.
Ну, а ті, хто не переживає за свою талію, може приготувати «швидкі» круасани за рецептом кулінарки Тетяни Петришиної.
Фото — скріншот12
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