Десерт з яблук без цукру та глютена: неймовірно «смачний» рецепт красуні-фудблогерки з «МайстерШефа»
Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше поділилася рецептом «Велятинської дзями» — страви, яку готують мешканця села Велятиного Закарпатської області, розповіла, як приготувати десерт з яблук без цукру та глютену.
Про те, що необхідно для приготування сезонного яблучного десерта, вона розповіла на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Яблука — 2 шт.;
- Яблучне пюре — 300 г;
- Сметана — 300 г;
- Яйця — 3 шт.;
- Крохмаль — 50 г.
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Приготування:
- Яблука очищаємо від шкірки, довільно нарізаємо і перебиваємо блендером до консистенції пюре;
- Змішуємо яблучне пюре, сметану, яйця, крохмаль і збиваємо все до однорідної консистенції;
- Нарізаємо 2 очищені яблука середнім кубиком, додаємо до нашої маси і гарно перемішуємо;
- У змащену форму для запікання виливаємо масу і ставимо випікатись у розігріту духову шафу при температурі 180 градусів на 50−60 хв;
- Залишаємо готовий десерт до повного вистигання.
- За бажанням присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося.
Раніше рецептом яблучного десерта ділилася фудекспертка Тетяна Литвинова.
Фото — скріншот31
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