Десерт з яблук без цукру та глютена: неймовірно «смачний» рецепт красуні-фудблогерки з «МайстерШефа»

Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше поділилася рецептом «Велятинської дзями» — страви, яку готують мешканця села Велятиного Закарпатської області, розповіла, як приготувати десерт з яблук без цукру та глютену.

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Про те, що необхідно для приготування сезонного яблучного десерта, вона розповіла на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Яблука — 2 шт.;

Яблучне пюре — 300 г;

Сметана — 300 г;

Яйця — 3 шт.;

Крохмаль — 50 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Яблука очищаємо від шкірки, довільно нарізаємо і перебиваємо блендером до консистенції пюре;

Змішуємо яблучне пюре, сметану, яйця, крохмаль і збиваємо все до однорідної консистенції;

Нарізаємо 2 очищені яблука середнім кубиком, додаємо до нашої маси і гарно перемішуємо;

У змащену форму для запікання виливаємо масу і ставимо випікатись у розігріту духову шафу при температурі 180 градусів на 50−60 хв;

Залишаємо готовий десерт до повного вистигання.

За бажанням присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося.

Раніше рецептом яблучного десерта ділилася фудекспертка Тетяна Литвинова.

Фото — скріншот

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