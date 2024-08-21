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Десерт з яблук без цукру та глютена: неймовірно «смачний» рецепт красуні-фудблогерки з «МайстерШефа»

16:42 21 серпня 2024
Десерт

Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка раніше поділилася рецептом «Велятинської дзями» — страви, яку готують мешканця села Велятиного Закарпатської області, розповіла, як приготувати десерт з яблук без цукру та глютену.

Про те, що необхідно для приготування сезонного яблучного десерта, вона розповіла на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Яблука — 2 шт.;
  • Яблучне пюре — 300 г;
  • Сметана — 300 г;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Крохмаль — 50 г.

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Приготування:

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  • Яблука очищаємо від шкірки, довільно нарізаємо і перебиваємо блендером до консистенції пюре;
  • Змішуємо яблучне пюре, сметану, яйця, крохмаль і збиваємо все до однорідної консистенції;
  • Нарізаємо 2 очищені яблука середнім кубиком, додаємо до нашої маси і гарно перемішуємо;
  • У змащену форму для запікання виливаємо масу і ставимо випікатись у розігріту духову шафу при температурі 180 градусів на 50−60 хв;
  • Залишаємо готовий десерт до повного вистигання.
  • За бажанням присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося.

Раніше рецептом яблучного десерта ділилася фудекспертка Тетяна Литвинова.

Фото — скріншот

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