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«Це стратегічний пріоритет та збереження нормальності», — Зеленський про школи офлайн

13:41 29 серпня 2024
1 вересня в українських школах

Наближається 1 вересня. Президент Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення, коментуючи майбутній навчальний рік, сказав, що у всіх областях України, де дозволяє ситуація з безпекою, діти мають піти до школи офлайн. За його словами, в Україні має бути максимальна кількість відкритих шкіл.

«І це пріоритет саме стратегічний. Це збереження нормальності в Україні. Збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту» , — заявив Зеленський.

Він зазначив, що всі умови для цього під час підготовки нового навчального сезону мають забезпечити уряд, обласна влада та громади.

«Усі чиновники мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення уряду прийняті», — резюмував президент.

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Нагадаємо, у МОН вирішили, що цього року перший урок у школах присвятять пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Для підготовки до нього вчителям рекомендується використати методичні рекомендації Українського інституту національної пам'яті.

Також «ФАКТИ» писали про урядове рішення з 1 вересня 2024 року. У ньому йдеться, що у перших класах має бути не більше 24 учнів. Це нова норма, спрямована на реалізацію реформи «Нова українська школа». Такі зміни допоможуть зменшити навантаження на вчителів, забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня та відповідати їхнім особистим потребам у навчанні.

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