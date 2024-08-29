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«Все літо на фронті»: Леся Нікітюк похизувалася світлинами

10:45 30 серпня 2024
Леся Нікітюк зі своїм собакою Рафіком

Популярна блогерка та телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася з подорожі до Кореї, замилувала фото зі свого відпочинку. Після зйомок у телепроектах Леся вирішила поїхати до своєї родини, на Хмельниччину. На світлинах, які ведуча виклала на своїй сторінці у соціальній мережі, вона позує у відкритому купальнику разом зі своєю собакою Рафіком та племінницею.

«Як ви провели літо? — поставила питання своїм підписникам Леся і сама відповіла. — Нормально. P. S. Тримаєм в нормі кортизол, дівчата».

Одним з перших на допис відреагував актор Тарас Цимбалюк, коротко відповівши: «Норм». У коментарях скаржилися, що літо дуже швидко промайнуло і дехто навіть не встиг його помітити через війну.

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«Захищаючи улюблену країну», — написали у коментарях.

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«Все літо на фронті», — відповіли на питання Лесі.

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Раніше мережа відреагувала на відео Лесі Нікітюк.

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